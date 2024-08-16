17 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün hem geçmişi hem geleceği ilgilendiren bazı kararlar alacaksın. Sevdiklerine karşı her zamankinden çok daha açık ve net olacaksın. Kendini doğru şekilde ifade ettiğine emin olduktan sonra ise bazı yakınlarını hayatından çıkarabilirsin. Zira bu dönemde geçmiş ile gelecek arasında sıkışmaktan kurtulmanın bir yolunu bulacaksın. Anlaşılmadığını hissettiğin ilişkilerden kendini kurtaracak, geçmişte sana karşı hatalar yapmış veya geleceğe odaklanamayan kişilerden hızla uzaklaşacaksın.

Yani sen bugün kendini özgürleştireceksin! Tutkularına ve hedeflerine odaklanarak kendi şansını yaratacaksın. Görünen o bugün, başarılı olmak için fazlaca emek harcayacaksın. Aldığın radikal kararlar ve cesur hamlelerle başarılı da olacaksın!

Tüm bunların dışında romantik ilişkinde de açık iletişime önem vermelisin. Partnerin ile arandaki sorunları çözmelisin. Sana güvenen ve destek veren ruh eşinin elini sıkı sıkıya tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...