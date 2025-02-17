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17 - 23 Şubat 2025 Haftasının Gökyüzü Mesajı!

etiket 17 - 23 Şubat 2025 Haftasının Gökyüzü Mesajı!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 15:31

Kalbinizden kaçmayı asla başaramayacaksınız. Bu yüzden söylemek istediklerini dinlemek daha iyi.

- Paulo Coelho

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Gökyüzü dönüştürücü bir enerji getiriyor ve birçok burç burcunu düşünmeye, karar almaya ve değişimi benimsemeye teşvik ediyor.

Gökyüzü dönüştürücü bir enerji getiriyor ve birçok burç burcunu düşünmeye, karar almaya ve değişimi benimsemeye teşvik ediyor.

Yıldızlar öğrenmeye, uyum sağlamaya ve gelecekleri için sorumluluk almaya istekli olanları destekliyor hafta boyunca. 17 - 23 Şubat 2025 haftasına girerken kozmik enerjiler tüm burçlar için yeni fırsatlar, zorluklar ve kendini keşfetme anları getiriyor. Bazı burçlar romantik atılımlar yaşarken diğerleri kariyer ilerlemelerine, finansal kararlara veya kişisel gelişime odaklanmak zorunda kalacak. Bu hafta, değişimi kucaklamak, sezgilerinize güvenmek ve akıllıca seçimler yapmakla ilgili. 

Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay) için bu hafta güven ve mücadeleyi teşvik ediyor ancak ilişkilerde sabır da gerektiriyor.

Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak) istikrar ve uzun vadeli planlamadan faydalanacak. Bu da haftayı finansal yatırımlar ve kariyer gelişimi için mükemmel bir zaman haline getiriyor.

Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova) entelektüel uyarım ve heyecan verici sosyal etkileşimler yaşayacak ancak aşırı taahhütte bulunmaktan kaçınmalıdır.

Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık) derin sohbetlerin ve kişisel bakımın önemli bir rol oynayacağı duygusal olarak iç gözlemsel bir haftaya giriyor.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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