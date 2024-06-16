17 – 23 Haziran 2024 Haftasının Kristali Zenginliğin Taşı: Yeşim
17 – 23 Haziran 2024 Haftasının Kristali Zenginliğin Taşı: Yeşim
Yeşim, maddi manevi duygusal zenginliğin ve kişisel korunmanın bir tılsımıdır ve doğanın insanlığa hediye ettiği en güçlü kristallerden biridir. Sevdiklerinizin ve fiziksel güvenliğinizin güçlü bir koruyucusudur.
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Yeşimin içindeki manyetit ekstra koruma sağlar.
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