17 – 23 Haziran 2024 Haftasının Kristali Zenginliğin Taşı: Yeşim

Bu taş size birden fazla kanalın korumasını getirecektir. Evinizin de iş yerinizde üzerinizde kullandığınızda yeşimden kolay kolay vazgeçemezsiniz. Korumak istediğiniz bir şeye sahip olduğunuzda yeşim gibi monoklinik sistemde oluşan bir kristal kullanın. Bu koruyucu kristaller, paralelkenarlardan oluşan bir iç yapıya sahiptir. Kristal kafeslerinin paralel yapısı, bu kristallere bizi hem fiziksel hem de ruhsal dünyada koruma gücünü verir.

Fiziksel dünyada sevdiklerinizi, eşyalarınızı ve fiziksel güvenliğinizi korumada mükemmel yardımcılardır. Evleri, evleri, mülkleri ve değerli eşyaları korumada çok faydalıdırlar. Ruhsal dünyada koruyucu kristallerin çeşitli özel kullanımları vardır. İlk önce inançlarınızı şüpheye karşı korumaya hizmet ederler. Herkes bir noktada en çok değer verdiği inançlardan bazılarından şüphe etmeye başlar. Yeşil Yeşim eski bir koruma ve şans tılsımıdır. Bu kabaşon sizi kötü talihe karşı koruyacak mükemmel bir 'şans taşı'dır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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