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16 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
15.02.2025 - 19:01

Fikir alın, izin verin sevdikleriniz destek olsun! Peki 16 Şubat Pazar günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün pek çok kişi ile iletişim kurabilirsin. Fikir danışmak ve insanlardan bir şeyler öğrenmek isteyebilirsin. İçinde bulunduğun düzeni değiştirmek ile sürdürmek arasında gelgitler yaşıyorsun. Bir karar vermek için çokça düşüncenin arasında başkalarının görüşlerini de katabilirsin. Ancak yine başına buyruk bir karar alacağına eminiz. Yine de seni seven ve yol göstermek isteyen insanları bir dinle deriz! 

Haftanın son gününde alacağın karar, yeni haftayı ve hatta şimdinde yılın geri kalanını da etkileyebilir. Çünkü köklü bir değişimi başlatmak konusunda heyecan duyuyor ama konfor alanından da çıkamıyorsun. Yani verilecek karar da zor. 

Tüm bu süreçte sesini dinleyeceğin tek kişi partnerin olabilir. Açık yüreklilikle sorularını sor! Belki de bir itirafın ve aşka dair atılacak adımın da faydası olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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