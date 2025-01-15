16 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kendi sınırlarını zorlamalısın! İstediğini elde etmek için hızlıca harekete geçmelisin. Ne istediğini bilerek ve kendinden emin bir şekilde hareket ederek kazanabilirsin. Güneş ile Mars arasındaki karşıtlık nedeniyle bugün her zamankinden çok daha aceleci ve hatta biraz da telaşlı olabilirsin.

Hayata yetişme arzusu ile harekete geçeceksin. Bu aşamada ani değişimlere hazır olmalısın. Zira adeta kendi sınırlarını test ederek ilerleme arzun hedeflerinin başkalaşmasına ve zirvenin esnemesine neden olabilir. Anlaşılan bu hırs ve heyecan ile hedeflediğinin ötesine geçeceksin.

Başarı geliyorum diyor! Attığın her adımda, bunu bilmelisin. Hele bir de yürüdüğün yolun doğru olduğuna eminsen, asla durmamalısın. Gelecek ellerinde, şansın ve yolun ise açık. Eğer manevi desteğe ihtiyacın olursa, o zaman da güvendiğin kişinin elini tutmasına izin ver, yeter! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...