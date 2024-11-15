16 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kendini olmak istediğin yerde bulacaksın. Olmak istediğin kişi gibi hareket edip üzerindeki baskılardan ve kendin olmana fırsat vermeyen düzenden kurtulacaksın. Bu durumda içsel bir yüzleşme yaşayacak geçmişteki seni affedeceksin. İşte bu noktada hafiflediğini ve yeniden başladığını hissedeceksin.

Boğa burcundaki Dolunay'ın etkisinde tamamen değişme şansın var. Hiç beklemediğin kadar ani bir şekilde tarzını, fikirlerini, yaşadığın yeri ve yaşam tarzını değiştirebilirsin. Böylece duygusal anlamda yüklerinden arınmanın dışında, özgürleştiğini de hissedeceksin. Sanki tüm iplerinden kurtulmuş hayal ettiğin geleceğe yürüyorsun.

Çözmen gereken bir konu daha var, değil mi? Açıkçası bunun için kalbinin derinlerine odaklanmalısın. Eski aşkına geri mi döneceksin, yoksa bu değişime yakışan yeni bir aşka mı yelken açacaksın? Bu kritik karar verdiğinde tamamlanacak ve hem duygusal hem profesyonel anlamda yolunu çizdiğini fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...