16 Haziran Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, dikkatli ol! Senin için beklenmedik bir güne başlıyoruz. Zira bugün meydana gelecek Venüs ile Neptün karesi seni duygusal ve hayalci bir ruh haline sokabilir. Hislerin ve sezgilerin yoğunlaşabilir, bu da seni daha hassas ve kırılgan hale getirebilir. Tam da bu noktada, ailevi ilişkilerde de dikkatli olmalı; duygusal kararlardan uzak durmalısın. Bugün daha çok iç huzur bulmaya odaklanmalı, maddi ve manevi anlamda büyük adımlar atmaktan kaçınmalısın.

İlk olarak maddi konuları ele alalım. Özellikle finansal konularda yanlış kararlar almak potansiyelin yüksek. Kendine güvendiğini ve bu gibi konularda yanılmadığını biliyoruz, fakat günün etkileyici unsuru Neptün'ü gözden kaçırma deriz. Büyük harcamalar ve riskli yatırım kararlarını gelecek haftaya bırak.

Aşk hayatında ise yeniliğe şans ver. Mesela partnerinle birlikte hiç denemediğin bir şeyleri dene... Kontrolü elinden bırak, ona bir şans ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...