16 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sabrın sınanabilir. Yoğun bir hafta ve bolca duygusal süreç seni bekliyor. Özellikle de iş hayatında karşına çıkan engeller sınırlarını zorlayabilir. Yükselişini ve ilerlemeni engelleyen kişiler ile aranda soğukluk meydana gelebilir. Fakat endişelenmene gerek yok. Zira sen bu süreci çözmek konusunda hırslı ve heveslisin. Üstlerin tarafından bazı baskı ve mobinglere maruz kalıyor olabilirsin. Ancak işleri kontrol altına almak için bir hamle yapman yeterli.

Hadi harekete geç! Bu sayede hem kariyerinle ilişkili engellerden hem de içinde bulunduğun sıkışmışlık hissinden kolaylıkla kurtulabilirsin. Kendine alan açmanın zamanı geldi. Ne istiyorsan elde etmek için harika bir gün. Risk alabilir, iş değişikliği ve yeniliğe gidebilirsin. Bu cesur hamle daha fazlasını elde etmenin en güzel yolu olacak.

Sorumluluk ve kontrol sendeyken yeni bir konfor alanı inşa edebilirsin. Görünen o ki şimdi işler değişiyor. Karşımızda güçlü ve kararlı bir sen var. Belki bu sayede duygusal anlamda da zorlandığın bazı denklemleri çözebilir ve aşk hayatında da heyecanı körükleyebilirsin. Arzularınla aşkı güzelleştirecek adımlar atacaksın, bu tutkulu halin romantik anlamda olumlu gelişmelerin habercisi olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...