16 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün planların değişebilir. Bir anlık kararsızlık ile değişikliklerinden ve yenilik arayışlarından söz etmek mümkün olabilir. Zira bu dönemde karşına çıkan küçük engeller dahi kafanı karıştırabilir ve değişim isteğini körükleyebilir. Açıkçası bu pek de fena bir şey değil! Hatta yenilik telaşı içinde başladığın hafta, hızla istediğini elde etmeni sağlayabilir.

Tam da bu noktada iş hayatına yönelmelisin. Özellikle ortaklıklar ve iş birlikleri gündeminde yer alabilir. Bu sayede iş hayatında hem sorumluluklarını paylaşabilir hem de kârlı anlaşmalarla iş modelini güçlendirebilirsin. Fakat tüm bu süreçlerde birtakım gecikmelere hazırlıklı ve sabırlı olmasın. Belki de tüm bu çalışmalar ile teknolojik gelişmeleri ve sosyal medyayı işine entegre etmeyi de başarabilirsin.

Şimdiden söyleyelim yeni hafta yeni aşklara ve maceralara da gebe. Hayatına renk katacak ve duygusal anlamda seni destekleyecek bir aşk seni bulabilir. Kalbinin sesini dinle... Romantik anlarda, kararsızlıklardan uzak dur. Hoş bir teklif ve tatlı sürprizlere asla hayır deme. Belki de uzun zamandır beklediğin teklif gelmek üzeredir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...