16 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sosyal ilişkilerinde mesafeli tavırlar sergileyebilirsin. Hareket alanını ve konforunu kısıtlayacak hiçbir baskıya tahammül etmeyeceksin. Enerjik ve eğlenceli bir şekilde yeni maceralara odaklanacaksın. Kendi yolunu çizmek senin için heyecan verici olsa da bu dönemde yalnız kalma arzusu da hayatına hakim olacak. Tam da bu noktada belki de etrafındaki kişileri doğru seçip seçmediğini düşünmelisin.

Sana güven veren ve yanında olmasını istediğin ilişkilere öncelik vermelisin. Etrafında birçok insan olabilir, ama sana az ve öz dost gerekiyor. Artık bunun farkındasın! Bu arada seni destekleyen dostların iş ve özel hayatında da dengeye ulaşmanı sağlayacağını unutmamalısın.

Zira iş hayatında fikir alışverişi yaparak güvendiğin dostlarla yola çıkmak senin için hep her zamankinden önemli olacak. Yeni girişim ve yatırımların için kıymetli fikirlerini doğru kişilerle paylaşmalısın. Bu sayede aradığın macerayı kendi ellerinle inşa etme fırsatı bulabilirsin. Büyük riskler almaya meyillisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...