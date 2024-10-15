16 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünden itibaren hayatın resmen bir sanat eserine dönüşüyor! Hazır ol, Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı seni heyecan verici bir serüvene atılmak konusunda cesaretlendiriyor. Hayattan tat almaya odaklandığın renki anılar biriktirdiğin bir güne başlıyorsun.

Derdi, tasayı unut! Çünkü bugün hayatına kalıcı mutluluklar dahil olacak. Sen dengeyi aramadan o sana gelecek. Huzuru hissedeceksin. Tüm bunlar nasıl mı olacak? Bir anda... Hem de hiç beklemediğin bir anda ve köklü değişimlere ilişkin güzel haberlerle.

Mesela bugün, artık sana dönmesini beklemediğin bir yerden toplu para eline geçebilir. Ev, araba veya yatırım arazisi gibi alımlar gündeminde yer alabilir. Başına talih kuşu kondu desek yeridir. Öte yandan bugün iş tekliflerine de açık olmalısın. Kariyerinin seyri değişecek. Son olarak kırgınlıkları unutmanın da zamanı geldi. Haklı olan taraf bile olsan, sevdiklerinle barış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...