16 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün her zamankinden çok daha hassas ve düşünceli olacaksın. İnce duygularla, hareket edeceksin. Bu nedenle yeni insanlarla tanışmaya meyilli olabilirsin. Çünkü seni duygusal anlamda besleyecek ilişkiler kurmaya ihtiyaç duyabilirsin. Tam da bu noktada sosyal hayatında hareketliliğe hazır ol. Bu akşamı mutlaka sevdiklerinle eğlenerek, yeni çalışma grupları ya etkinliklere katılarak geçirmeni tavsiye etmeliyiz.

Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisi altında disiplinin, hırsların ve düzenin ile hassasiyetlerini birleştirmelisin. Bu sayede hem iş hayatında hem de sosyal çevrende dikkatleri üzerine çekeceksin. Bugün ne istersen elde edecek güce ve sıcaklığa sahipsin.

Sıcakkanlı ve sevgi dolu halin aile içinde de gönülleri fethetmeni sağlayacak. Partnerinle romantik bir akşam geçirebilir ya da çocuklarına zaman ayırarak güzel anılar biriktirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...