16 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aşka hazır olmalısın! Çünkü rüya gibi bir anda beklenmedik bir karşılaşma ile aşka kapılabilirsin. Hem şaşıracak hem de mutlu olacaksın. Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açının sevgi dolu etkisi hayatına yeni bir başlangıç getirecek. Bu dönemde duygusal anlamda güçlenecek ve resmen tazeleneceksin.

Peki, sana ilham verecek bir yolculuğa da var mısın? Bir anlık karar ile karşına çıkan teklifi kabul edebilirsin. Bu sayede kendini iş ya da eğitim için yurt dışında bulabilirsin. Sınırların ötesinde yeni projelere imza atabilirsin. Fakat bunun için biraz dikkatli olmalısın. Aldığın risklere dikkat ederek, temkinli bir ilerleyişe odaklanmalısın.

Günü başarılı ve aşık geçirecek gibisin. Her şey resmen rüya gibi yaşanırken, bu aşkın kalıcı olmama ihtimalini de söyleyelim. Anlık heveslerin gündeminde yer aldığı bugün, gerçek aşk yerine heyecan verici bir kaçamak ya da tatlı bir kalp kırıklığına adım atıyor olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...