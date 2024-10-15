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16 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 19:01

Para, aşk ve güç sizin olacak! Peki 16 Ekim Çarşamba gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün hayal dünyanı ele geçiren, aşkta seni sürprizlerle dolu bir masala çeken duygularına bir şans ver. Zira bugün ansızın romantik bir film sahnesinin başrolünde bulabilirsin kendini. Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı bir evlilik teklifinin habercisi olabilir. Mutluluğa 'Evet' diyeceğin o dönemdesin! Açıkçası seninkisi Ekim'in en güzel düğünü olabilir, bizden söylemesi. 

Ayaklarının yerden kesildiği anda bir para seni bulacak desek ne dersin? Bu güzel gelişme bir aile mirası yoluyla haneni bulacak. Hiç tanımadığın atalarından, köklerinden kalan bu para geleceğini garanti altına alacak. Aman hemen acele etme, işi gücü bırakma. 

Belki bunun yerine bir iş kurmak iyi bir yol olabilir. Paranı dikkatle değerlendir. Önce borçlarından ve sorunlarından kurtul. Zaten sonrası senin için bir hayli keyifli olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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