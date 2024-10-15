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16 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 19:01

Sihirli bir karşılaşma her şeyi değiştirebilir. Peki 16 Ekim Çarşamba gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sihirli bir karşılaşma yaşabilirsin. Uzun zamandır görmediğin o kişiyle bir araya gelebilirsin. Bu tatlı tesadüf, duygusal karşılaşma ikinizin de hayatını değiştirebilir. Bu kişi eğer bir eski dost ise yeniden bir araya gelebilirsiniz. Ancak bir aşık ise o zaman duyguların karışabilir! 

Geçmiş ile geleceğin bir birine karışmasına neden olan Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı, seni cesaretlendirecek. Ancak tehlikeli sularda yüzdüğün de aşikar. Çünkü zihnini karıştıran bu durumda doğru kararı vermekte zorlanabilirsin. Özellikle aşk hayatında mevcut düzenini de bozabilir ve huzurunu kaçırabilirsin. 

Öte yandan zihnine dokunan sihirli değnek ile hemen yazmaya başlamalısın. Belki bugünlerde yazma yeteneklerini bir romana dönüştürebilir ya da yaratıcı zihninle güçlü projeler tasarlayabilirsin. Ne yaparsan yap, düşüncelerini bir kenara not et. Bulduğun fikirlerin benzersizliği geleceğin anahtarı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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