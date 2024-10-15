16 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün her küçük anı özel kılmak adına elinden geleni yapacaksın! Tabii bunu başaracaksın da! Mutluluğu her anlamda hak eden detaycı ve mükemmeliyetçi bir Başak burcu olarak bir süredir harekete geçmekte zorlanıyor olabilirsin. Şimdi üzerindeki yükleri atarak durağanlıktan kurtulmanın tam zamanı.

Güçlü yanlarını ortaya çıkar ve parla. Belki bir resim kursuna başlarsın ya da eski bir hobine dönüş yaparsın. Ama en önemlisi artık o işi kur, o fikri hayata geçir, o aşkı duyur, kalbini aç... Güzellikleri kucakla. Harekete geçtiğinde başarmanın enerjisiyle güçlenecek ve hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı bulacaksın.

Tüm bunların yanında biraz da şifadan söz etmek isteriz. Bedensel anlamda da güçleneceğin bir dönem başlıyor. Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı, hastalıkların sonuna işaret ediyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...