16 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sezgilerinle hareket edeceksin. Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı hislerini güçlendirecek ve gerçekleri ortaya çıkarma gücünü besleyecek. Sanki düşünceleri okuman mümkünmüşçesine karşındaki kişinin aklından geçenleri tahmin edeceksin. Öngörülerine güven!

Özellikle ortaklık ilişkilerinde ve aşk hayatında bu durum, belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Hislerin, partnerinle derin bağlar kurmak için iyi bir yol olabilir. Sevdiklerinle karşı şüphelerin son bulabilir ya da kuruntularının gerçek olduğu anlaşılabilir. Yine de sadece sezgilerinle hareket ederek bir sonuca varma, emin olmadan harekete geçme deriz.

Tam da bu noktada iş hayatında finansal ortaklıklar üzerine konuşmak isteriz. Başarının sırrı sezgilerinin derinliği olabilir. Her detayı dikkatle inceleyerek geleceğini garanti altına al. Doğru kişilerle iş yaptığından emin olman gereken bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...