16 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftaya neşeli ve enerjik başlayacaksın. Eğlenceli aktivitelere, dostlarına ve hareket etmeye zaman ayıracaksın. Peş peşe konserler, etkinlikler, dinletiler, gösteriler ya da eğlenceler de gündeminde yer alabilir. Yerinde durmak isteyemeyeceksin. Sanki için içine sığmayacak ve yerinde durmak istemeyeceksin.

Harekette bereket var derler, bu yüzden bu neşenin sana huzur getireceğini de söylemeliyiz. Bir süredir yaşadığın duygu geçişleri ve iniş çıkışlardan bu sayede arınabilirsin. Mutlu anların seni sardığı güzelliklerle buluşacaksın. Dinlenmek bile istemeyeceksin, zira bu şekilde yorulmak seni kendine getirecek.

Tabii bu aralar iş hayatında da bir hayli aktif olacaksın. Harekete geçmek ve değişmek isteyeceksin. Attığın adımlar neticesinde elde ettiğin başarılarla işini büyütecek, gelirini de artıracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...