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16 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
15.12.2024 - 19:45

Lider olacaksınız! Peki 16 Aralık Pazartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, haftaya lider olarak başlayacaksın. İş hayatında güçlü bir duruş sergileyerek düzenini sahipleneceksin. Bu sayede doğal olarak bir otorite sağlayacaksın. Kariyer hedeflerine ise bir adım daha yaklaşacak, yürüdüğün yolda adeta zafere adım atacaksın! 

Tam da bu noktada gerçekçi hedefler belirlemelisin. İstediğine ulaşmak için yapman gerekenleri biliyorsun, yalnızca aşırı iddialı bir yaklaşım sergilemekten vazgeçmelisin. Güç senin olsun diye çabalamadığında zaten hak ettiğini alacaksın. Zihnin açılacak ve yaratıcı zekan da ortaya çıkacak. 

Bugün biraz da sağlığından söz etmek istiyoruz. Zira kendini bir miktar ihmal ediyor olabilirsin. Daha doğrusu bedeninin sesine kulak vermiyorsun. Belki derinlemesine bir kontrol yaptırarak bağışıklık sistemini düzene sokmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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