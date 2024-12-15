16 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, haftaya lider olarak başlayacaksın. İş hayatında güçlü bir duruş sergileyerek düzenini sahipleneceksin. Bu sayede doğal olarak bir otorite sağlayacaksın. Kariyer hedeflerine ise bir adım daha yaklaşacak, yürüdüğün yolda adeta zafere adım atacaksın!

Tam da bu noktada gerçekçi hedefler belirlemelisin. İstediğine ulaşmak için yapman gerekenleri biliyorsun, yalnızca aşırı iddialı bir yaklaşım sergilemekten vazgeçmelisin. Güç senin olsun diye çabalamadığında zaten hak ettiğini alacaksın. Zihnin açılacak ve yaratıcı zekan da ortaya çıkacak.

Bugün biraz da sağlığından söz etmek istiyoruz. Zira kendini bir miktar ihmal ediyor olabilirsin. Daha doğrusu bedeninin sesine kulak vermiyorsun. Belki derinlemesine bir kontrol yaptırarak bağışıklık sistemini düzene sokmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...