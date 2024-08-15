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16 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 19:01

Aşka düşmenizin zamanı geldi! Peki, 16 Ağustos Cuma gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün uzun vadeli ilişkilerin temelini atmak üzeresin. Hayatının çoğu zaman merkezinde olan iş hayatı ve kariyer planlarını bir kenara bırakabilirsin. Mars ile Satürn arasındaki kare açı hislerini tersine döndürebilir... Bu sayede aşk hayatını hareketlenebilir. Partnerinle uzun zamandır olmadığın kadar yakın olabilirsin. Birlikte hoş sohbetler ettiğiniz güzel bir gece sizi bekliyor. Bu arada bekar Oğlak burçlarında unutmadık. Sıcak ve samimi bağlar kurmak için harika bir gün. Yeni bir aşka yelken açmaya hazırsın. 

Bu arada ailen ve dostlarına karşı da şefkatli olmalısın. Sevgiden beslendiğin ve güç aldığın bir gün geçireceksin. Bu nedenle sık sık aile bireylerin ve yakın dostlarınla telefon görüşmesi yapabilirsin. Onlardan duyacağın övgülere ve ilgiye ihtiyacın var. 

Tüm bunların yanı sıra iş hayatındaki olaylara karşı şaşırtıcı bir şekilde soğukkanlı olabilirsin. Beklenenden çok daha az tepki verip çok daha az heyecanlanabilirsin. Başarılarını kutlamak ya da alkışları kabul etmek bile bugün senin için çok da önemli olmayacak. Zira sen duygusallığa ve romantizme kapılmışken iş sadece günlük bir rutin olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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