16 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün yoğun bir iş gününe başlıyorsun. Her şeyin vaktinde tamamlanması için motivasyonunu arttırmalı ve enerjini kaybetmemelisin. Günün yoğun temposuna ayak uydurmak için sistemli ve programlı olmalısın. Bu aşamada zaman zaman bazı detayları göz ardı etmek zorunda kalabilirsin. Endişelenme kusursuzu elde etmek zorunda değilsin. Özellikle de Mars ile Satürn arasındaki kare açının etkisi altındayken bazı detayların eksik kalması başarını engellemez.

Yine de kaliteden ödün vermeyeceğini bildiğimiz için hatırlatmalıyız, iş hayatında büyük riskler almasan iyi edersin. En çok da finansal konularda risk almaktan kaçınmalısın.

Tüm bunların dışında hafta sonu için küçük bir kaçamak planlamaya ne dersin? Özel ilişkilerin ile ilgili heyecan verici konular gündeminde yer alabilir. Sürpriz bir tatil için valizini toplasan iyi edersin. Romantik bir yolculuğun sonunda bir de teklif alabilirsin. Sanıyoruz partnerin ile birlikte mutluluğa 'evet' demek üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...