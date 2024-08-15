16 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kendini biraz gergin hissedebilirsin. Özellikle iş hayatında engellerle karşılaşmak seni düşündüğünden çok daha fazla demoralize edebilir. Mars ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle hedeflerinden uzaklaşabilirsin. Fakat buna izin vermemelisin! Çünkü hak ettiğini almana düşündüğünden çok daha az zaman kaldı. Aşman gereken zorluklar olduğu doğru, fakat bu güçlükler seni hem kişisel hem profesyonel hayatında daha da özgür ve güçlü kılacak.

Tabii ilk olarak profesyonel hayatında mücadeleci tabirinin ve bitmek bilmeyen enerjinin ödülünü alacaksın. Sen sorunları aştıkça, iş yerindeki saygınlığın da artacak. Takdir edilen ve takip edilen kişi olarak liderliğini garantileyeceksin. Yeniden hatırlatalım bunun için gerçekten sabıra ihtiyacın var.

Kişisel hayatında ise kendini daha güçlü ve özgür hissetmeni sağlayacak kararlar alabileceksin. Belki romantik ilişkilerini, aile bağlarını ve seni sınırlandıran sosyal ilişkilerini de yeniden gözden geçirirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...