15 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün huzurlu ve dengeli olacaksın. Küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki konumu sana güç ve ilham verecek. Kendini, mutlu hissettiğin yere doğru emin adımlarla ilerliyorken bulacaksın. Bugün hem özel hayatında hem de kariyerinde kendini iyi hissetmeni sağlayacağın önemli kararlar da alabilirsin.

Belki bu dengeyi korumak için biraz meditasyon ve yoga da yapabilirsin. Ya da en azından acele etmeyi bir kenara bırakabilirsin. Bu sayede sinir sistemini de rahatlatabilir, yavaşlayabilirsin. Hızlı olmak, tetikte olmak ve bir an bile yerinde durmamak sana iyi geliyor olabilir, ama durmak da iyi gelecek. Bir dene deriz! En azından bu cumartesi, huzura odaklanarak eylemsizliği kabul et ve dinlen.

Bedensel anlamda dinlenirken zihnini dinlendirmeyi de unutma. Bir süre düşünememek en iyisi olacaktır. Tabii senin için bu mümkünse! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...