15 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün ilişkilerini yüzeysel ve mesafeli yaşamak gündeminde yer alabilir. Kendini duygusal anlamda geri planda tutabilir, bir nevi koruma kalkanı geliştirebilirsin. Hislerinin yıpranması ve incinmeye karşı korunmak istemene neden olan duygusal geçişler, ikili ilişkilerinde birtakım sorunlara yol açabilir.

Tam da bu noktada özellikle kendini yakın hissettiğin dostların, bazı aile bireylerin ve partnerinle aranda soğuk rüzgarlar esebilir. Aslında bu durum seni pek de rahatsız etmeyecek. Aksine, biraz başını dinlemek adına yalnız kalmak sana iyi gelecek. Bir süre iç sesini dinleyerek ilişkilerden ne istediğini, özellikle de partnerinle arandaki ilişkiden ne beklediğini netleştirme şansı bulabilirsin.

Gelelim iş hayatına! Resmi ve duygulardan uzak bir şekilde hareket ettiğin bugün, profesyonel kimliğinle ön plana çıkacaksın. Net ve kararlı duruşun sana saygınlık getirecek. İş arkadaşların ve ortakların tarafından güvenli bir güç olarak görüleceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...