15 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün kendi değerini abartmalısın! Daha doğrusu, kendine yeterince önem vermemekten vazgeçmelisin. Hayatının merkezinde yer alması gereken tek kişi olduğunu hatırlamalısın. Önceliğin kendin olmalı, yetersiz hissettiğin konularda bile yeteneklerine güvenmelisin. Zira mükemmeliyetçilik arzun ve kusurusuzu arayan detaycı kişiliğin nedeniyle attığın geri adımlar, başarını perdeliyor. Oysa olduğunu düşündüğünden çok daha fazlasısın!

İşte buna inandığında gerçek potansiyelini ortaya çıkarma fırsatı bulacaksın. Hem iş hem de özel hayatında gücüne güç katacaksın. Öz güveninin artması ile eskisinden çok daha net ve kendinden emin olacaksın.

Tüm bunların dışında bir süredir ara verdiğin sağlıklı yaşam adımlarına geri dönmelisin. Bedensel ve zihinsel anlamda gücünü korumalısın. Spor ve egzersiz takvimine uymalı, tatlı ve abur cuburdan ise uzak durmalısın. Hatta, yağlı ve çok şekerli tatlardan uzak dursan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...