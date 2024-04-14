15 Nisan Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün geçmişle ilgili duygusal konular üzerinde düşünmek ve içsel barış sağlamak için önemli bir fırsat olabilir. Merkür Chiron kavuşumu, seni özellikle ailevi ve duygusal köklerine yaklaştırabilir. Önce kendini sonrada sevdiklerini affetme zamanı geldi. Yaralarına şifa olacak enerjilerle güzel bir gün seni bekliyor. Farkındalık sağlayacağın anlar ve içsel barış sağlığına da yansıyacak.

İlk olarak duygusal ilişkilerini ele alalım. Partnerinle geçmiş deneyimler üzerine konuşmak, ilişkinizi derinleştirebilir. Geçmiş demek bitmiş ilişkiler demek değildir. Bu kez birbirinize hissettirdiklerinizle yüzleşebilirsiniz. Bu da ilişkinizi daha güçlü ve sevgi dolu bir hale getirebilir. İçsel başlayan bağışlayıcılık ve barışçıllık ailevi meselelere de yansıyacaktır. Sevdiklerinizle mutlu anlarda bir araya gelmeye hazır olun. Bugün duygusal dengeni sağlamak için sevdiğin hobilerle vakit geçirmek de iyi bir seçenek gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...