15 Nisan Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün kariyerinle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsin. İş hedeflerini netleştirme ve duygusal iyileşme sağlama fırsatı yakalayabilirsin. Merkür Chiron kavuşumunda, ruhen ihtiyaç duyduğun konularda gelişim sağlayabilirsin. Göz ardı ettiğin duyguların, senden ilgi bekliyor. Kariyerin içinse hedeflerin her zamankinden daha önemli hale geliyor. Neden mi?

Elbette bunun en büyük nedeni, duygusal anlamda güvende olma ihtiyacın. Kariyer hedeflerini yaratırken bile kendine duygusal anlamda dengeli ve garanti yollar bulmalısın. Bu sayede başarı yüzdeni artırabilir, stres faktörlerini en aza indirebilirsin. Senin için ilişkilerde bile hedefler olabilir. Bu yüzden partnerinle kariyer hedeflerin hakkında konuşmak, ilişkinin seyrini ve geleceğinizi planlamak kendini rahat hissetmeni sağlayabilir. Seninle aşkın planı bile güzel olabilir, bunu partnerine doğru bir şekilde aktarman yeterli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...