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15 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.11.2024 - 19:01

Yola çıkmak üzeresiniz! Peki 15 Kasım Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kısa bir seyahate çıkmaya ne dersin? Ancak bu öyle sıradan bir yolculuk değil! Merkür'ün Yay burcundaki ilerleyişinin etkisiyle, bir iş seyahatine çıkabilirsin. Ya da mevkinin değişmesi ile bilikte yaşadığın şehrin ya da semtin değişmesi mümkün olabilir. Kazancını artıracak gelimeler, beraberinde yaşam tarzının da değişmesini sağlayabilir. 

İşte tam da bu noktada yükseliş ivmeni hızlandırmak için harekete geçmelisin. Başardığın ya da hedefine ulaştığın için durmamalısın. Aksine daha emin adımlarla ilerlemeli, yolunu açmalı ve ufkunu genişletmelisin. Şansının açık olduğu bu astrolojik etkiden en iyi şekilde yararlanmalısın. Hayatında ihtiyacın olan kusursuz dengeyi kurmak üzeresin. 

Denge demişken, ruhsal anlamda da kendini eskisinden daha iyi hissedeceksin. Aile bireylerinin desteğini ve sevdiklerinin gücünü arkanda bulacaksın. Birlikte daha güçlü olduğun insanlarla konfor alanını genişlet! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal....

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