15 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün bağımsızlığının peşinde koşacaksın. Kendini özgür hissetmek için sınırları zorlayacak, zora geldiğinde ise uzaklaşacaksın. Özellikle de iş ortamında baskı ve otoriter bir yaklaşım hissettiğinde, haksızlığa uğradığını düşündüğünde hızla aksiyom alacaksın.

Görünen o ki bugün kalıplara sığmayacak ve özgür ruhunu açığa çıkaracaksın. Merkür'ün Yay burcundaki ilerleyişinden güç alırken, yeni bir maceraya atılmaya ne dersin? Belki de bir süreliğine uzaklaşmanın zamanı gelmiştir! Standardın dışına çıkmak ve artık seni yoran günlük rutinlerden kurtulmak için bir şeyler yapmalısın.

Tam da bu noktada ani bir kararla yola çıkabilirsin. 'Kafa nereye biz oraya' derler ya tam da böyle bir hissiyatla kendini yolda bulacaksın. Beklenmedik kararlarınla bu aralar sevdiklerinden de uzaklaştığını hissedebilirsin. Bunun sebebi ise içindeki karşı konulamaz bağımsızlık arzusu olmalı! Zamanla dengeyi bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal....