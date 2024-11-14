onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
İkizler Burcu
15 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.11.2024 - 19:01

Bağımsızlık için harekete geçin. Peki 15 Kasım Cuma gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün bağımsızlığının peşinde koşacaksın. Kendini özgür hissetmek için sınırları zorlayacak, zora geldiğinde ise uzaklaşacaksın. Özellikle de iş ortamında baskı ve otoriter bir yaklaşım hissettiğinde, haksızlığa uğradığını düşündüğünde hızla aksiyom alacaksın. 

Görünen o ki bugün kalıplara sığmayacak ve özgür ruhunu açığa çıkaracaksın. Merkür'ün Yay burcundaki ilerleyişinden güç alırken, yeni bir maceraya atılmaya ne dersin? Belki de bir süreliğine uzaklaşmanın zamanı gelmiştir! Standardın dışına çıkmak ve artık seni yoran günlük rutinlerden kurtulmak için bir şeyler yapmalısın.

Tam da bu noktada ani bir kararla yola çıkabilirsin. 'Kafa nereye biz oraya' derler ya tam da böyle bir hissiyatla kendini yolda bulacaksın. Beklenmedik kararlarınla bu aralar sevdiklerinden de uzaklaştığını hissedebilirsin. Bunun sebebi ise içindeki karşı konulamaz bağımsızlık arzusu olmalı! Zamanla dengeyi bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal....

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın