15 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün rotan değişecek! Güne yeni kararlar ve bir anda gelen ilhamla başlayacaksın. Güçlü bir başarı arzusu ile daha fazlasını elde etmek için harekete geçeceksin. Kariyerinde ve ekonomik düzeninde değişiklik elde etmek için hızlıca aksiyom da alacaksın. Merkür'ün Yay burcundaki ilerleyişi sayesinde gerçek potansiyelini keşfedeceksin.

Tam da bu noktada yaratıcı fikirlerinle dikkat çekebilirsin. Bilinçaltının derinlerindeki güç ve motivasyon ile harekete geçeceksin. Bu sayede iş hayatında daha görünür olacak, başarılarının maddi karşılığını da alacaksın. Ödüllendirilmek, bir süredir kaybettiğin kariyer heyecanın artmasına ve yeni hedefler belirlemene de neden olacak.

Bilinçaltının derinlerinde bazı duyguları da keşfedeceksin. Bir süredir görmezden geldiğin sorunlar su yüzüne çıkacak. Özellikle de partnerinle arandaki gerilime odaklanarak ilişkinin dinamiklerini değiştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal....