15 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sürpriz gelişmelere hazır olmalısın. Toplu bir para, miras ya da sonuçlanan bir nafaka davası ile istediğini elde edeceksin. Yüklerinden ve sorumluluklarından kurtulacak, adeta hafifleyeceksin. Özgürleştiğin gün, bugün olacak!

Kendi hayatının kontrolünü tamamen eline almak üzeresin! Merkür'ün Yay burcundaki ilerleyişi sana bu konuda hem güç hem de ilham verecek. Bu sayede maddi anlamda yaşadığın bağımsızlığın dışında, ilişkilerinde de kendi sınırlarını çizmeni sağlayacak. Ortaklıklar, evlilikler ve iş birliklerinde kendini rahat hissetmeni sağlayacak adımlar atacaksın.

Tüm bunların dışında yaratıcı fikirlerinle de dikkat çekeceksin. Zira özgürleşen zihnin sana yaratıcı bir güç ve enerjiyle alan açacak. Belki bu sayede karlı bir iş anlaşması yapabilir ya da yeni bir projeye başlayabilirsin. Yeni işin için teknolojiye odaklanmak ise bugün yapacağın en iyi şey olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal....