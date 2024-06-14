15 Haziran Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Güneş ile Merkür kavuşumu, ev ve aile konularına odaklanman gerektiğine işaret ediyor. Aile içi iletişimde daha açık ve net olmalısın. Evde yapılacak düzenlemeler ve yenilikler için uygun bir zaman. Geçmişten gelen konular ve duygular üzerinde durarak çözümler bulabilirsin. Tabii bunun için otoritenden feragat etmen gerekebilir. Aile üyeleriyle daha güçlü bağlar kurmak istiyorsan belki de kuralları esnetmenin zamanı gelmiştir. Zira aile içindeki huzur ve güven duygusunu yeniden inşa etmelisin! Ancak bu sayede hem aile bireylerin hem de sen hane içinde rahat edebilirsin. Kendine ait hissetmek istiyorsan, bir yerden başlamalısın!

Mesela ilk olarak, partnerinle baş başa vakit geçirmek ve birlikte keyifli anlar yaşamak isteyebilirsin. Bu sayede ailevi konular üzerinde konuşarak ilişkinizi derinleştirebilirsiniz. Çocuklar hakkında alınacak kararlarda görüş birliği sağlamanızın önemli olduğunu da unutmamalısın.

Çoğu zaman güzel hayatından daha fazla vakit ayırdığın iş hayatını da ele almalıyız. Bu aralar, evden çalışmaya ne dersin? Aile aile şirketinde çalışıyorsan, senin için işler biraz daha karmaşık olabilir. Kariyer hedeflerini belirlerken aile üyelerinin desteğini alman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...