15 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ayın en güzel astrolojik açılanması gerçekleşiyor. İki güçlü gezegen duygularını abartman ve isteklerinin peşinden koşman konusunda seni sonuna kadar destekliyor. İşte tam da bu noktada Venüs işe Jüpiter arasındaki üçgen açı, romantik ve yaratıcı bir tavırla harekete geçmeni sağlıyor.

Aşk hayatında yenilikler ve sürprizler seni bekliyor. Bugünden itibaren romantik ilişkinde daha özgür ve duygusal bir atmosfer oluşabilir. Partnerinle birlikte yeni keşifler yapmaya ne dersin? Sanıyoruz artık onun yanında kendin olmalı ve aşkın tadını çıkarmalısın. Bu arada finansal anlamda da şanslı günündesin! Miras ya da unuttuğun bir paranın eline geçmesiyle rahata kavuşabilirsin.

Tüm bunların yanında biraz da kendine vakit ayırmalısın. Günlük rutinlerine ara vermeli, haftanın son gününde dinlenmelisin. Tabii dinlemek senin için hayata karışmak olmalı! Sosyal aktiviteler ve arkadaşlarla keyifli anlar seni bekliyor. İyi eğlenceler! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...