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15 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 19:01

Monotonluktan sıyrılın. Peki 15 Ekim Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında monotonluktan sıyrılacaksın. Denge arayışın son bulacak ve düzeni bir kenara bırakıp hayattan tat alacaksın. Biraz da düşünmeden, isteğin anda isteğini yapma zamanı geldi! Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlığının bu eğlenceli enerjisi partnerinle birlikte sıra dışı bir deneyim yaşama kararı almanı da sağlayabilir.

Benzer bir durum sosyal çevrende de etkili olacak. Aldığın beklenmedik bir haber, seni yepyeni bir dostluğun kapısına götürebilir. Yeni insanlarla tanışmaktan çekinme. Sosyalleşmek için güzel bir gün. 

Tam da bu noktada yeniliği iş hayatına entegre etmelisin. Venüs'ün güçlü enerjisi altında iş hayatını sıradanlıktan çıkarabilirsin. Fakat bunu yaparken aldığın risklerin farkında olmalısın. Anlık heveslere iş hayatında köklü değişiklikler yapmamalı, uzun zamandır istediğin ancak fırsat bulamadığın konulara odaklanmalısın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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