15 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kariyerinde beklenmedik bir fırsatla karşılaşabilirsin. Uzun zamandır hayalini kurduğun gün gelip çatmak olabilir. Üstelik beklemeyi bıraktığın ve umudu kestiğin bir anda, ani bir terfi ya da teklif alabilirsin. Zira son dönemlerde üzerinde çalıştığın proje yatırımcıların bir hayli ilgisini çekecektir.

Tam da bu noktada hayatını yeniden yapılandırma isteğiyle dolup taşabilirsin. Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık, sana radikal değişiklikler yapma cesareti verecektir. Belki de bir terfiyi kabul etmek yerine yeni projen ile kendi işini kurabilirsin. Girişimci ruhu serbest bırak. Fakat bu kararı verirsen, cesur olmanın yanında risk de almalısın. Böylece kendini daha özgür hissedebilirsin.

Sınırlarını aşan ve değişimi kucaklayan Oğlak burçları aşk konusunda da şanslı. Odağındaki iş hayatı sana gerçek aşkı da sunabilir. Katılacağın bir eğitim, seminer ya da görüşmede kalbini çalacak kişi ruh eşin olabilir. Ona yaklaşmaktan korkma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...