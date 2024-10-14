15 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün özgürlük arzun ilişkilerine yansıyacak. Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık, ilişkilerde bağımsızlık isteğini bir anda derin bir bağlara dönüştürecek. Aşk hayatındaki düzeni kontrol edemeyebilirsin. Sürpriz romantik gelişmeler ile kendini romantik bir yaklaşım içerisinde bulabilirsin. Fakat dikkatli olmalısın, çünkü özgürlük derken kendini sarsılmaz bir aile bütünlüğü içinde bulabilirsin.

Tam da bu noktada sevginin, özgürlüğü kısıtlamadığını bilmeni isteriz. Dengeyi bulursan, kendi sınırlarını aşmadan mutluluğa ulaşabilirsin. İçindeki bu ikilemden de kurtulma şansı bulabilirsin.

Öte yandan bugün imza atacağın bir ortaklık da gündeminde yer alabilir. Yakın bir dostun, aile bireyi ya da bir arkadaşınla ani bir ortaklık kararı alabilirsin. Maddi anlamda gelini güçlendirecek ve büyümeni sağlayacak bu karar yaratıcı bir projeyle geleceğini inşa etmeni sağlayabilir. Bu dönemi bir güçlenme süreci olarak değerlendirmen şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...