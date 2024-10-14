15 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün istediğin değişimi yapmanı sağlayacak paraya ve imkana sahip olacaksın. Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık, sana maddi konularda ani bir fırsat getirebilir. Hiç beklemediğin bir yerden gelir kapısı açılabilir. Böylece değişime hazır olabilir, heyecan yaşayabilirsin.

İlk olarak evde radikal bir dekorasyon değişikliği yapmak isteyebilirsin. Bir anda modern bir tarza geçiş yapabilirsin. Kendini evinde rahat hissedeceğin bir atmosfer yaratabilirsin. Aidiyet duygunu besleyecek bir ev hayatına ihtiyaç duyabilirsin. Şüphesiz ki evi yuva yapan senin dokunuşların olacak. Tabii aile bütünlüğü ve sevgi bağları da gücüne güç katacak. Bu ara sevdiklerine sıkı sarıl.

Manevi anlamda yaşadığın hazzı katlayacak gelişmeler de yaşanabilir. İstediğin işi kurmak için gerekli desteği bulacaksın. Büyük ihtimalle de bu destek aile bireylerinden gelecek. Uranüs'ün beslediği sevgi bağları, iş hayatının da seyrini değiştirebilir. Bu fırsatı dikkatle değerlendirmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...