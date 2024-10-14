15 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün önceliğin sevdiklerin olacak. Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık seni topluma dokunmak için destekleyecek. Bireyselci düşünce yapısından uzaklaşacaksın. Bu sra gönüllü işlerde ya da vakıf çalışmalarında yer alabilirsin. İş ve kariyerinin seyrini de bu yönde değiştirebilirsin. Ancak bunun için acele karar vermemelisin. Zira bu astrolojik etki geçtikten sonra bireyselliğine geri dönme ihtimalin bir hayli yüksek.

Belki de bugün gönüllü çalışmaların yanında, iş hayatı yerine ilişkilere yönelmek iyi bir tercih olacaktır. Bu sayede sosyal hayatında sıra dışı bir çekim merkezi haline gelebilirsin. Işığını herkes görürken yakın çevren de senden ilham alabilir. Bugün fikir danışılan ve yol gösteren taraf sen olacaksın.

Gelelim bir da romantizme! Aşk hayatında da aniden bir maceraya atılma isteği doğabilir. Bu asamasa cesur bir adım atarak yeni bir ilişkiye başlayabilirsin. Kısa vadeli heyecanların merkezindeki bu ilişki sana iyi gelebilir. Anın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...