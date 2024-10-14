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15 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 19:01

Güç elinizde! Peki 15 Ekim Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün güçlü bir el üzerinde olacak. Sorunlarından sıyrılmanı sağlayacak gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Hazır ol, Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık hayatına aradığın dengeyi getirecek. Özellikle iş ve ekonomik konularda zorlu düğümler çözülecek. 

Mesela, bu dönemde maddi anlamda hiç ummadığın bir destekle karşılaşabilirsin. Bu destek bir borcunu kapatarak ya da yatırım yaparak rahatlamanı sağlayabilir. Ancak en iyi ihtimal, parayı iş gelişimi ve ilerleme için kullanmak olacaktır. Ufkunu aç, dehanı konuştur! Çünkü imkanlar doğrultusunda senin isteyip de elde edemeyeceğin ya da başaramayacağın hiçbir şey yok. Bu arada iş teklifleri de kapında. Tercihini dikkatle yap yolunu çiz! 

Öte yandan bu dönemde aşk hayatında da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İlişkinde derin ve sürpriz dolu bir değişim meydana gelebilir. Eski aşıklar yeniden bir araya gelebilir. Böylece gizli ya da baskılanmış duygular da açığa çıkabilir. Aşkı bulman an meselesi... Kalbinin sesini dinle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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