15 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kafan karışabilir! Duyguların ile kişisel hedeflerin arasında kalabilirsin. Çıkarlarını gözetmek mi, yoksa sevdiklerini mutlu etmek mi?

İkizler burcundaki dolunayda her ne karar verirsen ver, açık olmalısın! Kendini açık ve net bir şekilde ifade ederek ne istediğini belirtmelisin. Özellikle partnerinle ve ortaklarınla olan ilişkilerinde, iletişim konusunda hassas olmalı. Yanlış anlaşılmalara karşı önlem almalısın. Böylece kendi çıkarlarını korurken ilişkinde dengeyi de sağlayabilirsin. Bu arada net sınırların olsun ve kendinden emin ol. Kararlı duruşun seni daima istediğin sonuca ulaştıracaktır.

Tüm bunların dışında bugün para kazanmak için de hamleler yapmalısın. Bolca kazanmak için birtakım riskler alabilirsin. Ancak aldığın risklere değecek. Şüphesiz ki Neptün bugün iç sesini dinleyerek hayallerin doğrultusunda attığın adımların karşılığını verecek. O zaman şansın bol olsun, son kararların bereket getirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...