15 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aşka odaklanabilirsin! İkizler burcundaki dolunayın etkisi ile bazı itiraflarda bulunabilirsin. Korkmadan bağlanabilir, özgürlüğünü aşk için biraz geri plana da atabilirsin. Birlikteliğini bir sonraki aşamaya taşımaya ne dersin? Belki evlilik yolunda ilk adımı da atarsın!

Tabii bekar Kova burçlarına da bir müjdemiz var! Neptün, seni kalbinin sahibine götürecek. Sanki onu bulacağın yeri biliyor gibisin. Bu yüzden sosyal ilişkilerine önem vermeli ve yeni insanlarla tanışmaya hazır olmalısın. Sezgilerine güven, hayal kırıklığı yaşamayacaksın.

Öte yandan bugün yaratıcı enerjiler ve zihinsel bir güç ile hareket edeceksin. İş hayatında karşına çıkabilecek zorluklara karşı pratik çözümlerin olacak. Attığın her adımda başarıya yaklaşacaksın. Haftanın son gününde dinlenmeyi unutup yaptığın fedakarlığın karşılığı büyük olacak. Zaferini de yeni haftada kutlarsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...