15 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kesin bir karar vermelisin! Daha doğrusu bir tercih yapmalısın. Toplumun ve yakın çevrenin istediği kişi mi olacaksın, yoksa kendin olup sınırları mı aşacaksın?

Burcundaki dolunay, yolunu aydınlatıyor! Tek yapman gereken doğru kararı vermek. Bu sayede yürüyeceğin yolu belirleyeceksin. Ne istediğini bilecek, güçlenecek ve canlanacaksın. Özellikle Neptün'ün etkisi üzerindeyken sezgilerini dinlemelisin. Kalbin seni doğru yöne çekecek, hata yapmanı engelleyecek. Tam da bu aşamada, iş ve kariyer hayatına dair kararlar vermen gerekiyor. Yapmak istediğin iş hem eğlenceye hem de paraya dönüşebilir.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Romantik kararlarını da sezgilerine göre alabilirsin. Zaman zaman zihnin bulansa da kalbinin sesi seni ona götürecek. Ailenin karşı çıktığı birinde gerçek aşkı bulabilirsin. Bu zorlu karar ise şüphesiz geleceğini belirleyecek. Mutlu olacağına inandığın yolda yürü! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...