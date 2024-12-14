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15 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.12.2024 - 19:01

Dikkatli karar verin! Peki 15 Aralık Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Aralık Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gözünü dört açmalısın! İkizler burcundaki dolunay, acele kararlar vermeni sağlayabilir. Aslında dolunayda hızlı ol ve yeni kararlarla ufkunu aç derdik... Lakin bu kez Neptün karesi nedeniyle birtakım aldanmalar yaşayabilirsin. Bu yüzden detaycı olman da fayda var. Her şeyi ince eleyip sık dokuyarak didiklemek işine yarayacak. 

Detaycılık ise ayaklarını yere her zamankinden çok daha sağlam basmanı sağlayacak! Akılıcı çözümlerin ve öngörülü adımlarınla özellikle de maddi konularda başarı elde edeceksin. Mal alım-satımlarında, mülk edinme konusunda ve öz kaynaklarının değerlendirilmesinde doğru kararlarla kâr elde edeceksin. 

Kalbin de aklın ile dengeye gelecek. Kalbinin istediğini, aklın kabul edecek. İçine sinen senin için hayırlı olacak. Bu aşkın sonunda nikah var, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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