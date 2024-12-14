15 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gözünü dört açmalısın! İkizler burcundaki dolunay, acele kararlar vermeni sağlayabilir. Aslında dolunayda hızlı ol ve yeni kararlarla ufkunu aç derdik... Lakin bu kez Neptün karesi nedeniyle birtakım aldanmalar yaşayabilirsin. Bu yüzden detaycı olman da fayda var. Her şeyi ince eleyip sık dokuyarak didiklemek işine yarayacak.

Detaycılık ise ayaklarını yere her zamankinden çok daha sağlam basmanı sağlayacak! Akılıcı çözümlerin ve öngörülü adımlarınla özellikle de maddi konularda başarı elde edeceksin. Mal alım-satımlarında, mülk edinme konusunda ve öz kaynaklarının değerlendirilmesinde doğru kararlarla kâr elde edeceksin.

Kalbin de aklın ile dengeye gelecek. Kalbinin istediğini, aklın kabul edecek. İçine sinen senin için hayırlı olacak. Bu aşkın sonunda nikah var, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...