15 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kalbin seni sevgiye götürecek! İkizler burcundaki dolunayın ektisinde ikili ilişkilerde düzeni sağlayan taraf olacaksın. Küsleri bir araya getirecek, geniş aileyi bir masa başında toplayacaksın. Ya da tüm dostlarınla hoş bir gecede mutlu anılar biriktireceksin.

Neptün'e rağmen etrafındaki insanlarla mutluluğun mimarı olacaksın. Seninle dost olmak ne büyük şans. Bu arada bir de kalbinde yer edinip aşkı bulacaksın. Hayallerine yürü... Belki de bu gece romantik bir teklif ile hayatının en büyük teşekkürünü de alırsın. Sevgi ile beslediğin ilişkilerinin desteği ile huzur seni bekliyor.

Sevgi kazanırken paradan da söz edeceğiz ama! Zira bu dönemde kıymetli iş tekliflerine ve bolca para kazanmanı sağlayacak yatırım fikirlerine de açık olmalısın. Cebin dolacak, elini attığın işler bereketlenecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...