15 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayatındaki belirsizliklerden kurtulmak isteyeceksin. Özellikle otoriter bir tutum sergileyecek ve kontrolü ele almak için mücadele vereceksin. Bu yüzden ani kararlar alarak fevri tepkiler verebilirsin. Neptün kareli İkizler dolunayı seni bir hayli aceleci yapabilir. Ancak biraz frene bassan iyi edersin.

Zira gökyüzündeki hareketlilik ve değişkenlik, hayatına da yansıyabilir. Yani bugün otorite kurma çabası için doğru bir gün değil. Daha ziyade akışına bırakmalı ve hayatın sana sunduklarından güç almalısın. Göreceksin bugün dengeler değişecek. Sen de buna göre pozisyon alırsan, özellikle de aile içindeki düzende söz sahibi olabilirsin.

Tabii iş hayatında da benzer bir durum söz konusu olabilir. Güç ve otorite yolunda net olana, istikrarlı ve akılcı davranana geçebilir. Bu durumda ne yapman gerektiğini biliyorsun, gözünü dört aç ve fırsatları iyi değerlendir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...