15 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kazanacaksın! İkizler burcundaki dolunay seni maddi konularda destekleyecek. Finansal anlamda güçlenmeni sağlayacak. Aklın ve kalbin dengeye kavuşacak, ne yapman gerektiğini bileceksin.

Özellikle de gerçekleri görecek, seni zorlayan durumların ardındaki oyunları ortaya çıkaracaksın. Hayatının kontrolünü eline alacaksın. Çalışacak, kazanacak ve kazandıkça büyüyeceksin. Başarıdan güç alacak, kendi işinin ya da düzeninin sahibi olacaksın. Baskı, zorlama ve yönlendirme olmadan yolunu çizeceksin. Tüm bunlar için kendi gücüne ve öngörülerine güvenmelisin.

Hadi biraz da hane içindeki düzeninden söz edelim. Zira kalbinin sesi ile mutlu olmak istiyorsan, geniş ailenle arandaki ilişkiyi de düzenlemelisin. Aldığın sorumluluklar, sence de biraz fazla değil mi? Kendin için bir şeyler yapmaya odaklanarak kendi hayatını yaşamalısın. Herkese destek olmak için koşmayı bırakmalı, kendine öncelik vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...