15 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kendine her zamankinden çok daha iyi bir şekilde ifade edeceksin. Entelektüel düzeyde yetenekli yanlarını ortaya çıkaracak, arzularının peşinden koşma fırsatı elde edeceksin. Her zamankinden çok daha tutkulu, heyecanlı ve coşkulu olacaksın. Fikirlerini insanlara anlatmak için büyük bir çaba sarf edeceksin. Sonunda başarılı da olacaksın. Çünkü gücünü ve enerjini Merkür'ün Aslan burcundaki konumundan alıyorsun. Seni besleyen bu güç, ayaklarının yere daha sağlam basmasını sağlarken bir yandan da başarılı olma arzunu artırıyor.

Haliyle bir kez daha iş hayatında fark yaratma şansı seni buluyor. Ne dersin uzun zamandır hayata geçirmek istediğin projeler için harekete geçmenin zamanı gelmedi mi? Ağustos ayının yeni başlangıçlar yapmanı sağlayacak en önemli günü ne yaşıyorsun. Eline çabuk tut, kârlı işlere imza atabilirsin.

Bu arada tutkulu duruşun ve heyecanın ile etkileyici de olacaksın. Belki yeni bir aşka yelken açmanın zamanı gelmiştir. Duygularını kontrol etmeden aşkın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...