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15 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 19:01

Merkür'ün yönü ile birlikte alışkanlıklarınız da değişiyor. Peki, 15 Ağustos Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bazı alışkanlıkların değişebilir. Senin için doğru ile yanlış, iyi ile kötü, güzel ile çirkin arasındaki fark her zamankinden daha belirgin hale gelebilir. Merkür'ün Aslan burcundaki ilerleyişi farkındalıklarını artırabilir. Böylece tarafını daha akılcı ve net bir şekilde seçeceksin. Artık kendi yolunu çizmeye ve bağımsızlığını ilan etmeye hazırsın. Haliyle bu dönemde baskı ve sınırlandırmalara da fırsat vermeyeceksin. 

Tüm bunlar sayesinde kendi ayaklarının üzerinde durmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. İş hayatına  yönelerek kazançlarını artırmaya hazır mısın? Bağımsızlığını ilan ettiğin ve biraz da sezgilerin ile hareket ettiğin bu dönemde yapılacak en iyi şey ise geleceğe yatırım yapmak olur. Doğru olanı yapmaya odaklandığın bu süreçte son kararların başarıyı da beraberinde getirecektir.

Gelelim aşk hayatına! Estetik ve güzelliğin ön plana çıkmasıyla ilişkilerinde kriterlerin değişebilir. Şimdiden söyleyelim yakışıklılık ya da güzellik senin için cezbedici olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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