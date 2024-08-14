15 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün neye inanıp neye inanmayacağına karar vermelisin. Ruhsal anlamda inançlarının dışında, bağ kurduğun kişilerin güvenilirliğini de yeniden gözden geçirebilirsin. Söylenen sözlere inanmakta güçlük çekebilir, görünenin ardındaki gerçeğe odaklanabilirsin. Zira, Merkür'ün burcundaki seyahati kandırılma ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor. Fakat aynı zamanda biraz tedirgin de olmanı sağlıyor. Dikkatli ol, gereksiz kuruntular seni yorabilir.

Tam da bu noktada finansal konulara odaklanmanı tavsiye etmeliyiz. Kazancını, ortaklarını ya da ortak malları kontrol ederek finansal güvenliğini sağlayabilirsin. Gönül gözünü açan Merkür, kulağına gelen söylentilere de dikkat etmeni sağlayacaktır. Bu aşamada iş yerindeki bazı sorunları ortaya çıkarabilirsin. Biraz politik ve stratejik bir yol izleyerek gücünü güç katabilirsin.

Benzer hisler ve tedirginliklerle özel hayatında zorlu anlar yaşayabilirsin. Partilerin ile arının açılmasına sebep olabilecek bu durum karşısında dikkatli olmalısın. Özellikle güven konusunda endişe etmemeli, ilişkine ve huzura odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...