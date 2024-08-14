15 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün inadın inat! Bir kere karar verdiğin ve istediğin bir şeyden kolay kolay vazgeçemeyeceksin. Merkür'ün Aslan burcundaki seyri ne iyi bir politikacı, konuşmacı ya da lider yapacak. Kararlı duruşun, netliğin ve inadınla büyük başarılar elde edebilirsin. Öncelikle pek çok kişiyi kısa sürede etkileyebilir ve ikna edebilirsin. Yani bu dönemde fikrini kabul ettirmek konusunda hiç zorlanmayacaksın.

Ha böyle hep olunca ilk işin daha önce istediğini elde edemediğin konulara odaklanmak ve tartışmaları yeniden başlatmak olabilir. Özellikle de finansal kararların değişmesini sağlayabilirsin. Görünen o ki bugünlerde ortaklarının fikrini değiştirmenin bir yolunu bulacaksın. Tabii bu durumda hızlıca aksiyon almak isteyecek, bir an önce sonuca ulaşacaksın. Ani kararlarla büyük girişimler ve yatırımlar yapabilirsin.

Bu güçlü ve sarsılmaz inat, iş hayatında sana başarı getirse de aşk hayatında dengeyi bozabilir. Partnerinle aranda tansiyonu yükseltebilir. Güç savaşlarına neden olabilir. Aman dikkat aşk da güçlü taraf olmaz, mutlu taraf olur. Sen de kalbinin sesini dinleyerek mutluluğa odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...