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15 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 19:01

Kararlı olun ve istediğinizi alın! Peki, 15 Ağustos Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün inadın inat! Bir kere karar verdiğin ve istediğin bir şeyden kolay kolay vazgeçemeyeceksin. Merkür'ün Aslan burcundaki seyri ne iyi bir politikacı, konuşmacı ya da lider yapacak. Kararlı duruşun, netliğin ve inadınla büyük başarılar elde edebilirsin. Öncelikle pek çok kişiyi kısa sürede etkileyebilir ve ikna edebilirsin. Yani bu dönemde fikrini kabul ettirmek konusunda hiç zorlanmayacaksın. 

Ha böyle hep olunca ilk işin daha önce istediğini elde edemediğin konulara odaklanmak ve tartışmaları yeniden başlatmak olabilir. Özellikle de finansal kararların değişmesini sağlayabilirsin. Görünen o ki bugünlerde ortaklarının fikrini değiştirmenin bir yolunu bulacaksın. Tabii bu durumda hızlıca aksiyon almak isteyecek, bir an önce sonuca ulaşacaksın. Ani kararlarla büyük girişimler ve yatırımlar yapabilirsin. 

Bu güçlü ve sarsılmaz inat, iş hayatında sana başarı getirse de aşk hayatında dengeyi bozabilir. Partnerinle aranda tansiyonu yükseltebilir. Güç savaşlarına neden olabilir. Aman dikkat aşk da güçlü taraf olmaz, mutlu taraf olur. Sen de kalbinin sesini dinleyerek mutluluğa odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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